Украинские ПВО сбили вражеский самолет, который бомбил Чернигов

Украинские ПВО сбили вражеский самолет, который бомбил Чернигов4
- 16.03.2022, 13:44
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Также успешно отбита атака оккупантов, которые под прикрытием бронетехники пытались зайти в район Новоселовки.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеский самолет Су, который бомбил Чернигов.
Об этом сообщило оперативное командование "Север", передает УНИАН.
"Ситуация в зоне ответственности подразделений оперативного командования "Север" по состоянию на утро 16 марта остается контролируемой. Ночью специалисты ПВО попали во вражеский самолет типа Су, который забросал ракетами Чернигов. "Птичка" упала", - говорится в сообщении.
Также защитники успешно отбили атаку оккупантов, которые под прикрытием бронетехники пытались зайти в район Новоселовки. Потери врага уточняются.