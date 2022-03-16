РФ в войне с Украиной потеряла уже 15% всех танков и бронированных машин 5 16.03.2022, 14:29

8,996

Военный аналитик спрогнозировал, когда у врага закончится оружие.

К концу третьей недели войны, согласно данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла 430 танков и 1375 боевых бронированных машин. Это 15% от того, что было в армии РФ, сообщил в эфире Радио НВ аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

«Есть общие цифры, сколько российские Вооруженные силы имеют техники разных типов. Исходя из этого, около 15% танков и бронированных машин [мы] уничтожили. Это в целом от [количества техники, которая есть в] российской армии, что, конечно, больше, за ту группировку, которая была сконцентрирована [возле украинских границ до 24 февраля]. Но сколько было танков, сколько было бронированных машин, даже примерно [посчитать] немного тяжело», — отметил Белесков.

В то же время, добавил эксперт, не стоит рассчитывать, что у России закончится оружие: если с изготовлением современных ракет в условиях санкций будут сложности, то советских боеприпасов у врага достаточно:

«Создавать новые ракеты (серьезные ракетные системы) в условиях санкций будет очень тяжело. Но [надеяться], что у них не останутся боеприпасы для ствольной, реактивной артиллерии, для танков, пока не стоит. Если мы опираемся на советские запасы и нам их пока хватает, то в России – подавно. К сожалению, на запасы, созданные еще Советским Союзом, которые накапливали позже, они могут и дальше рассчитывать. Или те же бомбы свободного падения, которые используются российской авиацией, – ФАБ-250, ФАБ-500 и другие – к сожалению, на складах они есть. Это не ракетное оружие театра военных действий, которое и в мирное время производить было очень тяжело – [создание] требовало импорта критических комплектующих. Более примитивные средства поражения есть и пока делать ставку на то, что они закончатся, – это не наш вариант, к сожалению».

По состоянию на 16 марта, Россия также потеряла около 13 800 человек личного состава.

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает, что ВСУ ликвидировали по меньшей мере 10 человек из высшего военного командования оккупантов. Среди них четверо генерал-майоров, трое полковников и трое подполковников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».