Что происходит на главных направлениях военных действий: сводка Генштаба ВСУ 1 16.03.2022, 16:18

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Отбита попытка врага прорваться к Киеву со стороны Вышгорода.

Российские оккупационные войска пытались продвинуться в сторону Киева. Но им это не удалось, поэтому враги перешли к обороне.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 16 марта.

Российские оккупационные войска продолжают стратегическую наступательную операцию против Украины. Задания по разгрому группировок ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично достигли цели на Донецком направлении, остановлены на Николаевском направлении.

Враг пытается совершать перемещение дополнительных резервов Восточного военного округа.

В связи со значительными потерями на южном направлении командование вооруженных сил страны-агрессора отказалось от усиления группировки войск на Полесье.

Враг пытался возобновить наступление в направлении Вышгорода и в течение суток пытался продвинуться в сторону Киева. Неудачно, перешел к обороне.

В направлении Бровары малые группы техники оккупантов передвигались возле занятых сел Богдановка и Большая Дымерка. Вели разведку украинских позиций беспилотником «Орлан-10».

На Волновахском направлении оккупанты пытаются наступать в направлении Великой Новоселки.

Враг пытался возобновить наступление на Кривой Рог, Большую Кострому, Малую Кострому. ВСУ остановили оккупантов огнем и отбросили на невыгодные рубежи.

Авиация врага продолжает бомбить военную и гражданскую инфраструктуру в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Cумской и Донецкой областях, использует аэродромы в Беларуси и Крыму.

В Одесской области корабли врага обстреливали побережье у Лебедевки, Санжейки, Затоки и Беленького.

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