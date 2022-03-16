В Украине остается 116 водителей-международников из Беларуси

В Украине остается 116 водителей-международников из Беларуси3
- 16.03.2022, 19:17
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Список постоянно обновляется.
Министерство транспорта Беларуси работает над эвакуацией белорусских водителей-международников, застрявших в Украине, сообщает пресс-служба министерства. По данным на 16 марта, в эвакуации из Украины нуждается 116 водителей, известно, что список постоянно обновляется.
На переговорах представителей Министерства транспорта с посольством Украины в Беларуси была достигнута договоренность о пропуске водителей без транспортных средств через автодорожные пункты пропуска Украины с Молдовой, Румынией, Венгрией и Польшей.