В Украине остается 116 водителей-международников из Беларуси 3 16.03.2022, 19:17

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Фото: Wojciech Szubzda

Список постоянно обновляется.

Министерство транспорта Беларуси работает над эвакуацией белорусских водителей-международников, застрявших в Украине, сообщает пресс-служба министерства. По данным на 16 марта, в эвакуации из Украины нуждается 116 водителей, известно, что список постоянно обновляется.

На переговорах представителей Министерства транспорта с посольством Украины в Беларуси была достигнута договоренность о пропуске водителей без транспортных средств через автодорожные пункты пропуска Украины с Молдовой, Румынией, Венгрией и Польшей.

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