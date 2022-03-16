В Мариуполе оккупанты РФ сбросили бомбу на драмтеатр

В Мариуполе оккупанты РФ сбросили бомбу на драмтеатр22
- 16.03.2022, 20:04
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Там прятались сотни людей.
В Мариуполе российские оккупанты сбросили бомбу на Драматический театр. Отмечается, что в помещении скрывались сотни людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
Сейчас информация о пострадавших уточняется.
"Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что после бомбежки разрушилась центральная часть Драматического театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.
В театре скрывалось почти тысяча гражданских мариупольцев. Многие местные жители прятались в нем с маленькими детьми.
Отмечается, что этот театр был прибежищем, в котором люди спасались от обстрелов.