Байден: США передадут Украине 800 систем ПВО, гранатометы, беспилотники и противотанковые системы 18 16.03.2022, 20:55

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джо байден

Также Украина получит 20 миллионов боеприпасов.

Президент США Джо Байден заявил в обращении, что новый пакет помощи Украине включает 800 систем ПВО, 9 тысяч противотанковых систем, 7 тысяч единиц стрелкового оружия, в том числе гранатометов, и 20 миллионов боеприпасов, передает «Новое время».

Также Украина получит 20 миллионов боеприпасов.

По словам Байдена, помощь США Украине только на этой неделе достигла 1 млрд долларов. Во время выступления он объявил о дополнительной помощи в размере 800 млн долларов.

«Американский народ будет непоколебимо поддерживать народ Украины перед лицом безнравственного и неэтичного нападения Путина на гражданское население. Мы едины в своем отвращении к преступной агрессии Путина, и мы будем продолжать поддерживать их [украинцев], пока они борются за свою свободу, свою демократию и само выживание», — пообещал глава Белого дома.

Ранее корреспондент CNN Джим Шутто сообщил, что США и НАТО отправляют в Украину зенитно-ракетные комплексы.

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