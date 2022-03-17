В Беларуси начались проблемы с выпуском лекарств 17.03.2022, 8:47

5,562

Врачам в больницах уже сказали экономить на препаратах.

«Белмедпрепараты» столкнулись со сложностями в производстве медикаментов. В распоряжении редакции оказался документ, который был разослан в аптеки 14 марта. В нем предприятие сообщает, что отгрузка некоторых препаратов не планируется в ближайшие месяцы или даже в 2022 году. Напротив некоторых лекарств и вовсе написано: «срок поставки неизвестен». Еще семь медикаментов будут поставляться, но «не в полном объеме».

Журналисты zerkalo.io рассказали, что удалось выяснить.

«Белмедпрепараты» — крупнейшее фармацевтическое предприятие страны. Мы позвонили туда как частное лицо, чтобы узнать подробнее про проблемы с поставками лекарств. На предприятии подтвердили, что ряд медикаментов из списка выше действительно пока не будет производиться. Правда, причины разные: где-то цех остановил производство до устранения замечаний, для некоторых лекарств (в частности, Корвалола) нет реактивов для проведения анализа качества, хотя сам препарат произведен.

По словам сотрудника предприятия, на такое положение дел в том числе повлияли санкции. Напрямую они не затрагивают фармацевтику, но касаются вспомогательного сырья, флаконов, пробок и так далее — часть всего этого завозилась из Германии, США и Украины. Но ситуация не критическая, заверили на «Белмедпрепаратах».

— В аптеках и на складах есть препараты не на месяц, а с запасом — на три-четыре. То есть в ноль ничего не ушло. У нас еще есть складские запасы, сырье, поэтому будем продолжать производить. Могут быть вопросы к будущим поставкам, но пока нет такого, чтобы не было каких-то лекарств. К тому же есть аналоги, на один препарат у нас несколько отечественных производителей. Поэтому, думаю, не должно быть вопросов.

— Но выбор может сократиться?

— Да, будет поменьше, не так, как раньше. Но, я думаю, это все равно на первые несколько месяцев, потом все наладится.

Среди перечисленных в документе лекарственных средств есть как те, без которых можно обойтись, вроде аскорбиновой кислоты, так и препараты, необходимые для лечения различных заболеваний. По просьбе Zerkalo.io врач анестезиолог-реаниматолог (он попросил сохранить анонимность) проанализировал этот список.

— В этом списке есть «местные анестетики» новокаин и лидокаин (первый препарат не планируется к поставке в первом полугодии 2022 года, второй планируют выпустить в марте и реализовать в третьей декаде июня. — Прим. Zerkalo.io). В моей практике они необходимы, применяются при местном обезболивании и проведение регионарных блокад. Это самые простые местные анестетики — есть и другие, но они дороже и импортные. Еще очень важен препарат клопидогрел (его поставки в марте будут производится частично. — Прим. Zerkalo.io), если его не будет, то пациенты с острым инфарктом миокарда не получат должную медицинскую помощь.

Собеседник резюмирует, что у многих препаратов из списка есть аналоги, но некоторые, вроде клопидрогела, заменить нельзя — он применяется в соответствии с протоколами Минздрава. К тому же врач добавляет, что в его больнице уже сказали экономить лекарства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».