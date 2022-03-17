Возле театра в Мариуполе, который разбомбили рашисты, были надписи «Дети» 1 17.03.2022, 9:18

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Надписи хорошо видны даже из космоса.

Перед мариупольским драматическим театром, по которому 16 марта нанесла авиаудар Россия, на асфальте было большими буквами написано «Дети» — там прятались сотни мирных жителей.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies, сделанные 14 марта.

Судя по фото, надписи были сделаны на русском с двух сторон театра (здания с красной крышей).

The words "children" were written in Russian outside the Mariupol Drama Theater before it was bombed today by Russian forces. Local authorities and media said the building had been used as a shelter for hundreds of Ukrainian civilians. 📸: @Maxar pic.twitter.com/1blPSY9UaE — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 16, 2022

Вечером 16 марта народный депутат Сергей Тарута сообщил, что Россия разбомбила мариупольский драматический театр, который был самым большим укрытием местных жителей. Эту информацию подтвердили в горсовете Мариуполя.

По данным горсовета, в драматическом театре прятались сотни мирных жителей. В результате авиаудара центральная часть театра разрушена, а обломки завалили вход в бомбоубежище, которое находится в здании. Информация о пострадавших уточняется.

В МИД Украины заявили, что Россия целенаправленно нанесла удар по месту массового скопления гражданских, совершив очередное военное преступление.

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