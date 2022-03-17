закрыть
17 марта 2022, четверг, 9:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Возле театра в Мариуполе, который разбомбили рашисты, были надписи «Дети»

1
  • 17.03.2022, 9:18
  • 2,322
Возле театра в Мариуполе, который разбомбили рашисты, были надписи «Дети»

Надписи хорошо видны даже из космоса.

Перед мариупольским драматическим театром, по которому 16 марта нанесла авиаудар Россия, на асфальте было большими буквами написано «Дети» — там прятались сотни мирных жителей.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies, сделанные 14 марта.

Судя по фото, надписи были сделаны на русском с двух сторон театра (здания с красной крышей).

Вечером 16 марта народный депутат Сергей Тарута сообщил, что Россия разбомбила мариупольский драматический театр, который был самым большим укрытием местных жителей. Эту информацию подтвердили в горсовете Мариуполя.

По данным горсовета, в драматическом театре прятались сотни мирных жителей. В результате авиаудара центральная часть театра разрушена, а обломки завалили вход в бомбоубежище, которое находится в здании. Информация о пострадавших уточняется.

В МИД Украины заявили, что Россия целенаправленно нанесла удар по месту массового скопления гражданских, совершив очередное военное преступление.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Горжусь тем, что я белоруска
Горжусь тем, что я белоруска Наталья Радина
Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна
Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна Валерий Сахащик
Белорусам надо готовиться к скорой смене власти в стране
Белорусам надо готовиться к скорой смене власти в стране Читатель
Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин