«Отдали только $3000, остальное перевели на счет» 20 17.03.2022, 9:52

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Белорусы рассказывают о трудностях со снятием валютных вкладов в долларах.

У клиентов некоторых белорусских банков возникли проблемы с возвратом вкладов в иностранной валюте. Об этом нам сообщили сразу два читателя, один не смог получить наличные доллары по вкладу в «Паритетбанке», у второго такая же ситуация в «Белагропромбанке», пишет onliner.by.

Отдали только $3000, остальное перевели на счет

Утром 15 марта в редакцию позвонил читатель Андрей и сообщил, что не может снять свой валютный вклад в «Паритетбанке» — по словам мужчины, в банке отказались выдавать ему наличные в долларах. Причем срок вклада уже закончился, мужчина заранее позвонил в банк и сообщил, что придет за деньгами.

— У меня на вкладе в «Паритетбанке» была достаточно большая сумма в долларах. Срок вклада закончился, за неделю до этого я позвонил в банк и предупредил, что приду снять деньги с вклада. Я вчера [14 марта] пришел в банк, но «Паритетбанк» отказывается вернуть вклад в долларах наличными, — эмоционально рассказал Андрей. — Мне сказали, что со вчерашнего дня не выдают наличными вклады в иностранной валюте больше $3000. Мне выдали $3000, а остальное перечислили на расчетный счет, с которого я не могу снять деньги, потому что есть ограничение на снятие. Мне предложили забрать вклад наличными белорусскими рублями, но что мне делать с чемоданом рублей?

В банке Андрею выдали документ на двух страницах, он его отсканировал и выслал в редакцию. Здесь сообщается, каким образом вкладчики могут вернуть свои вклады в иностранной валюте.

С такой же ситуацией столкнулся клиент «Белагропромбанка». Позавчера у него закончился срок срочного валютного депозита. Деньги не отдали.

— В соседнем окошке женщине предложили перевести деньги в рубли. Мне такого не предлагали. Сказали, что могут перевести деньги с депозитного счета на текущий. Но снять я смогу только $1000 в месяц. Сослались на внутреннее решение банка №20 от 12 марта.

«Паритетбанк»: вклады в долларах и евро и проценты с 14 марта возвращаются в безналичном порядке

В «Паритетбанке» сделали акцент: банк выполняет свои обязательства перед вкладчиками в соответствии с белорусским законодательством.

Как сообщили журналисту Onlíner в пресс-службе «Паритетбанка», с 14 марта возврат вкладов, размещенных в «Паритетбанке» в долларах и евро, а также выплата процентов по ним осуществляются путем перечисления суммы вклада в валюте вклада в безналичном порядке на текущий счет вкладчика, открытый в «Паритетбанке» или ином банке Республики Беларусь. «После чего вкладчик вправе распорядиться собственными денежными средствами, поступившими на текущий банковский счет в полном объеме, по своему усмотрению».

Если вкладчик хочет получить наличные, у него есть право вернуть вклад в долларах и евро наличными в белорусских рублях по курсу покупки соответствующей безналичной иностранной валюты за наличные белорусские рубли, установленному банком на дату совершения операции.

В связи с повышенным спросом на снятие наличной иностранной валюты банком 12 марта 2022 года обнародована информация об установлении с 14 марта 2022 года временных лимитов на операции по текущим счетам в иностранной валюте. «В частности, в соответствии с условиями заключенных и/или заключаемых клиентских договоров установлен лимит на выдачу наличной иностранной валюты в сумме до $3000/3000 евро не чаще одного раза в течение 30 календарных дней при условии предварительного заказа наличных денежных средств на основании заявки, поданной в банк за 10 рабочих дней».

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