Виктор Бабарико: У России точно нет будущего, о котором она мечтала 14 17.03.2022, 10:01

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Виктор Бабарико

Политзаключенный поделился мыслями относительно войны РФ против Украины.

Политзаключенный Виктор Бабарико прислал из тюрьмы письмо, в котором поделился мыслями относительно войны России с Украиной.

Бывший претендент в президенты Беларуси, осужденный режимом на 14 лет заключения, пишет:

«Надо четко понимать, что у одной из сторон конфликта точно уже нет будущего, о котором они мечтали: прошлый мир — не сохранить. Желание жить лучше — не остановить.

Настоящий правильный мир строится на ценности отдельного человека, а не на абстрактных понятиях: государство, нация и т.п.

За всем этим нужно видеть ценность человека и измерять все свои поступки критерием: на пользу или нет это отдельно взятому индивиду.

Правильное государство — это такое, где большинство (а еще лучше — каждый) мог бы сказать: «Государство — это я».

Страна — для людей, а не люди — для страны. Они — не топливо, которое можно сжигать в печке, чтобы двигаться вперед».

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