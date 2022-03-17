Россия потеряла треть всех своих самолетов на войне с Украиной 7 17.03.2022, 10:59

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ВСУ ликвидировали их за три недели.

Украинские защитники каждый день сбивают по несколько вражеских самолетов.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает 24tv.ua.

"По нашим подсчетам, мы сбили примерно одну треть самолетов, которые есть в России. То есть за 21 день Россия потеряла треть своих самолетов", – отметил он.

Он также добавил, что в последние дни все меньше задержанных летчиков. Это может значить, что перед вылетом их лишают возможности катапультироваться, чтобы спастись.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 марта ВСУ уничтожили 10 единиц авиационной техники оккупантов: пять самолетов и три вертолета.

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