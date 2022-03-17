Российский солдат: Нас вообще «кидануло» руководство, оно отступило 5 17.03.2022, 11:25

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Оккупанты рассказывают о плачевном положении войск РФ в Украине.

Новости из лагеря российских оккупантов: командиры отступают, солдаты без еды, оружия, денег и медпомощи.

На очередных пленках, перехваченных СБУ, российский солдат со страхом говорит родителям: «…Нас вообще кидануло наше руководство, оно отступило… У нас только вода есть… мы воды набрали…».

Запись перехваченного разговора опубликовало УНИАН.

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