Российский солдат: Нас вообще «кидануло» руководство, оно отступило

Российский солдат: Нас вообще «кидануло» руководство, оно отступило5
- 17.03.2022, 11:25
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Оккупанты рассказывают о плачевном положении войск РФ в Украине.
Новости из лагеря российских оккупантов: командиры отступают, солдаты без еды, оружия, денег и медпомощи.
На очередных пленках, перехваченных СБУ, российский солдат со страхом говорит родителям: «…Нас вообще кидануло наше руководство, оно отступило… У нас только вода есть… мы воды набрали…».
Запись перехваченного разговора опубликовало УНИАН.