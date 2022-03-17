«Люди выходят живые»: бомбоубежище в мариупольском театре выдержало 4 17.03.2022, 11:50

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Из-за жестких боев спасатели долгое время не могли добраться до завалов.

16 марта в Драмтеатр в Мариуполе попала вражеская ракета, в бомбоубежище под зданием скрывались люди.

Народный депутат Украины Сергей Тарута на своей странице на Facebook сообщил, что бомбоубежище выдержало.

«После страшной ночи неизвестности на утро 22-го дня войны наконец-то хорошие новости из Мариуполя! Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живые!», — пишет Тарута.

В Мариуполе в результате попадания авиабомбы разрушен Драматический театр, который был самым большим укрытием для горожан, потерявших жилье из-за военной атаки России на Украину. Из-за жестких боев, которые велись рядом спасатели долгое время не могли добраться до завалов.

Впоследствии издание Reuters опубликовало спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies, сделанные 14 марта. Судя по фото, надписи были сделаны на русском с двух сторон театра.

В МИД Украины заявили, что Россия целенаправленно нанесла удар по месту массового скопления гражданских, совершив очередное военное преступление.

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