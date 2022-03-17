В Николаевской области оккупанты бежали, оставив забитый боеприпасами грузовик 1 17.03.2022, 12:01

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ВСУ захватили богатые трофеи.

На Николаевщине оккупанты скрылись, оставив забитый боеприпасами грузовик. Об этом рассказали украинские пограничники, передает УНИАН.

"На Николаевщине во время зачистки одного из населенных пунктов от орков пограничники с морпехами захватили трофей. Враг сбежал, оставив грузовик, полностью забитый боеприпасами к разным видам стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Трофеи были переданы подразделениям Вооруженных сил Украины.

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