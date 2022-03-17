закрыть
17 марта 2022, четверг, 12:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Николаевской области оккупанты бежали, оставив забитый боеприпасами грузовик

1
  • 17.03.2022, 12:01
  • 5,590
В Николаевской области оккупанты бежали, оставив забитый боеприпасами грузовик

ВСУ захватили богатые трофеи.

На Николаевщине оккупанты скрылись, оставив забитый боеприпасами грузовик. Об этом рассказали украинские пограничники, передает УНИАН.

"На Николаевщине во время зачистки одного из населенных пунктов от орков пограничники с морпехами захватили трофей. Враг сбежал, оставив грузовик, полностью забитый боеприпасами к разным видам стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Трофеи были переданы подразделениям Вооруженных сил Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Горжусь тем, что я белоруска
Горжусь тем, что я белоруска Наталья Радина
Это война никому не нужна
Это война никому не нужна Валерий Сахащик
Белорусам надо готовиться к скорой смене власти в стране
Белорусам надо готовиться к скорой смене власти в стране Читатель
Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин