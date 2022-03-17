Около 14 тысяч человек и более 100 вертолетов: новые данные о потерях РФ в Украине 2 17.03.2022, 12:04

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В Генштабе ВСУ подвели итоги.

Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 14 тысяч военнослужащих. При этом россияне потеряли более 400 танков и 108 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника на 17 марта ориентировочно составили:

личного состава - около 14 тысяч человек

танков - 444 единицы

боевых бронированных машин - 1 435 единиц

артиллерийских систем - 201 единица

РСЗО - 72 единиц

средства ПВО - 43 единиц

самолетов - 86 единица

вертолетов - 108 единиц

автомобильной техники - 864 единиц

корабли/катера - 3 единицы

цистерн с ГСМ - 60 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 единиц

специальная техника - 10.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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