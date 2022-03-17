Около 14 тысяч человек и более 100 вертолетов: новые данные о потерях РФ в Украине

Около 14 тысяч человек и более 100 вертолетов: новые данные о потерях РФ в Украине2
- 17.03.2022, 12:04
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В Генштабе ВСУ подвели итоги.
Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 14 тысяч военнослужащих. При этом россияне потеряли более 400 танков и 108 вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника на 17 марта ориентировочно составили:
личного состава - около 14 тысяч человек
танков - 444 единицы
боевых бронированных машин - 1 435 единиц
артиллерийских систем - 201 единица
РСЗО - 72 единиц
средства ПВО - 43 единиц
самолетов - 86 единица
вертолетов - 108 единиц
автомобильной техники - 864 единиц
корабли/катера - 3 единицы
цистерн с ГСМ - 60 единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 единиц
специальная техника - 10.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.