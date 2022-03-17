В Черниговской области ВСУ уничтожили склад боеприпасов и более 10 топливозаправщиков оккупантов 17.03.2022, 12:24

4,496

Точная и качественная работа артиллерии.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по оккупационным войскам. За прошлые сутки украинские защитники уничтожили десять воздушных целей. А недавно поступила информация об успехах артиллеристов на Черниговщине. Они совершили точный обстрел и лишили врага доступа к важным ресурсам.

"Рубрика "было — стало". Склад боеприпасов и более 10 топливозаправщиков "орков" в Черниговской области встретились с мастерами ландшафтного дизайна. Наша артиллерия работает кучно и красиво", — сказано на странице Оперативного командования "Север" в Facebook.

На фото ниже прекрасно прослеживаются результаты артиллерийского удара. Вся техника российских оккупантов горит, а значит – на передовой у путинских террористов будет меньше топлива. Количество жертв среди солдат не указано, но судя по масштабу удара, оно достигает нескольких десятков человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».