В России опустели обменники 10 17.03.2022, 12:27

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На черном рынке за один доллар дают 300 рублей.

В России резко обесценился рубль из-за введенных против нее санкций после вторжения в Украину.

Сейчас за один доллар дают 300 рублей, но доллары на российском рынке перестали продавать. Их просто нет в обменниках. Об этом свидетельствуют данные мониторинга banki.ru.

Эксперты прогнозируют, что слабеть рубль будет и оттого, что российские энергоносители постепенно будут оттеснять с рынка ведущих стран, в том числе с европейского.

Напомним, Центральный банк России запретил банкам продавать валюту населению в ближайшие полгода. Также россиянам, имеющим валютные счета, можно снимать не более 10 тысяч долл. Оставшуюся сумму получат только в рублях. Продать валюту можно без ограничений.

Как сообщалось, в МВФ считают вероятным дефолт России в связи с наложенными на нее санкциями за вторжение в Украину.

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