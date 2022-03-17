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Оккупанты бежали от воинов 128-й бригады, бросив БМП и пушку «Рапира»

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  • 17.03.2022, 12:31
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Оккупанты бежали от воинов 128-й бригады, бросив БМП и пушку «Рапира»

Трофейная техника цела и пригодна для боевых задач.

В ходе боевого столкновения российские оккупанты позорно скрылись от воинов 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады, бросив оружие и технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, нашим защитникам достались трофеи - БМП-1 и буксируемая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".

"Все целенькое и пригодное для боевых задач. Отныне из них будут бить бывших хозяев", - говорится в сообщении.

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