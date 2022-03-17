Войска РФ обстреляли храм Смоленской иконы Божией Матери в Харькове
- 17.03.2022, 12:49
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Церковь частично разрушена.
В ночь на 17 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Этими действиями россияне нанесли ущерб не только жилым домам, но и храму Смоленской иконы Божией Матери на Холодной горе.
Об этом сообщает Харьковская епархия Украинской православной церкви.
К счастью, травмированных или погибших нет. Об этом сообщили в Харьковской епархии Украинской православной церкви.
Но само религиозное сооружение пострадало: разрушена крыша, выбиты окна и двери, повреждена церковная посуда.