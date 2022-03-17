В битве за Изюм российских срочников «покрошили» вместе с их техникой 2 17.03.2022, 12:58

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Попытка прорваться через реку закончилась для оккупантов сокрушительным поражением.

Изюм остается одной из самых «горячих точек» войны против российских оккупантов. Об этом сообщает Максим Стрельник из Изюмского горсовета, пишет «Думская».

Последняя их попытка прорваться через реку в районе Барвинковской трассы закончилась сокрушительным поражением.

Враги снова и снова бросают на верную смерть своих солдат-срочников, которые бесславно гибнут внутри металлолома российской армии. Об этом сообщает Максим Стрельник из Изюмского горсовета.

Также, по его словам, 16 марта российские оккупанты, как саранча разбредались по полям Изюмского района, но «благодаря ВСУ они каждую минуту становятся удобрением для огородов в наших селах».

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