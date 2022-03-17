Сегодня в полночь будут сняты все ограничения на перемещение граждан между Беларусью и Россией

Сегодня в полночь будут сняты все ограничения на перемещение граждан между Беларусью и Россией43
- 17.03.2022, 15:00
- 15,470
Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
С полуночи 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Беларуси. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает РИА «Новости».
Мишустин также отметил, что вопросы снятия ограничений на перемещение между Россией и Беларусью были согласованы с Владимиром Путиным.
Напомним, несмотря на договор о «союзном государстве» Беларуси и России, въезд на территорию Российской Федерации для белорусов был ограничен почти два года из-за пандемии коронавируса. Попасть в Россию наземным транспортом (автобусе или автомобиле) можно было только некоторым категориям граждан — направляющимся туда по причине смерти близкого родственника, на лечение, имеющим ВНЖ и другим.