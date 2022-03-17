Российский оккупант «слил» в разговоре информацию о потерях в Украине 6 17.03.2022, 15:15

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Выжившие захватчики сидят и ждут завершения войны.

Российский оккупант в перехваченном СБУ разговоре со своей девушкой признался, что когда они приехали в Украину, их было 85, а осталось 30.

По его словам, все выжившие оккупанты сидят и ждут успешного завершения переговоров Украины и РФ, сообщает УНИАН.

"Мама говорила, что в течение 2 недель они должны договориться", – с надеждой говорит своей девушке россиянин.

Также российский оккупант опроверг слухи о миллионных премиальных участникам войны, и не надеется даже на выплату ежемесячных "расчетных". Он просит девушку зайти в "Кабинет военнослужащего" и проверить, сколько ему заплатили.

Напомним, общие боевые потери противника с начала вторжения России в Украину составили около 14 тыс. человек личного состава. "Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили личного состава - около 14 тысяч человек", - рассказали в Генштабе ВСУ.

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