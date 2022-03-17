Нардеп Вениславский: Кадыровцы выполняют грязную работу, за которую не хотят браться даже россияне 17.03.2022, 15:26

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Украинские военные развенчали миф о их боеспособности.

Кадыровцы – элемент информационно-психологической операции России против Украины, поскольку расхвалены пропагандой врага, как безжалостные и отважные бойцы. Однако ВСУ доказали, что не такие они уже и воины.

Об этом в эфире 24tv.ua заявил член Комитета нацбезопасности и обороны ВР Федор Вениславский. По его словам, украинские бойцы, которые их перемалывают и делают из них удобрение – демонстрируют, что это лишь миф, который не имеет ничего общего с реальностью.

"По информации нашей разведки, кадыровцы выполняют грязную работу, за которую не хотят браться даже россияне. То есть они фактически выполняют роль заградительных отрядов, которые сдерживают бегство российских военнослужащих из Украины", – отметил Вениславский.

Это группы людей, которые имеют приказ расстреливать солдат из своих войск, если те будут отступать с поля боя.

Оккупанты очень боятся за свою жизнь

Он добавил, что российские оккупанты боятся за свою жизнь. Именно поэтому сейчас они предпочитают сдаваться в украинский плен, где, к слову, уже есть несколько тысяч их военных.

"Вооруженные силы и сектор безопасности и обороны уже частично опровергли очередной миф о кадыровцах. Думаю, что вскоре опровергнем полностью", – заметил Вениславский.

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