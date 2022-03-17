Борис Акунин: Думаю, что началась последняя глава путинского режима 2 17.03.2022, 16:00

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Борис Акунин

Фото: afisha.ru

События будут развиваться на коротком временном отрезке.

Российский писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартшвили) дал интервью ВВС, в котором рассказал о проекте «Настоящая Россия», который запустил совместно с Михаилом Барышниковым и Сергеем Гуриевым, а также поделился мыслями о будущем России. По мнению писателя, война в Украине, которую развязал президент РФ Владимир Путин, положила начало «последней главе» его режима.

«До 24 февраля я оценивал перспективы вот этого путинского государства, как, скажем так, средне продолжительные. Сейчас ситуация изменилась. Никакой продолжительности и даже среднести там не будет.

Там события теперь будут развиваться быстро. Это, видимо, будет довольно печальное зрелище, потому что чем пустее холодильник, чем громче телевизор и тем жестче репрессивные меры, это все так. И тем не менее, я думаю, что эта последняя глава путинского государства началась», - заявил Акунин.

Отвечая на вопрос журналистки Джесси Кейнер, останется ли на россиянах пятно агрессоров, Акунин отметил, что в тяжелом положении сейчас оказались те из них, кто бежит от путинского режима, поскольку беженцам из России никто не хочет помогать. «Все хотят помогать украинским беженцам, и это понятно».

«Пятно, конечно, останется. Я думаю, что оно останется до тех пор, пока в России не произойдет революция, и отношение к России, к русским, вероятно, изменится только тогда. Вот нам всем с этим жить. Теперь важно то, как мы будем себя вести, будем ли мы молчать или не будем молчать. Будем делать какие-то хорошие вещи или не будем. Вот это наше общее дело, наша общая ответственность», - добавил Акунин.

Он также отметил, что его приглашают для выступлений украинские телевизионные каналы. «Но мне надо сейчас разговаривать не с украинцами, а с русскими, мне надо разговаривать с соотечественниками, потому что время нам действовать и объединяться. Время понимать вот эту новую реальность, и как себя в ней вести», - считает писатель.

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