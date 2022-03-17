СМИ: ФСБ задержала замначальника Росгвардии 7 17.03.2022, 16:43

17,706

В России во время войны начались чистки среди верхушки силовиков.

Появилась информация о задержании заместителя директора Росгвардии Романа Гаврилова.

Об этом, ссылаясь на независимые источники, журналист-расследователь Христо Грозев сообщил на своей странице в Twitter, передает УНИАН.

"Три независимых источника сообщают, что заместителя начальника Росгвардии (подразделения внутренней армии РФ, которая понесла колоссальные потери в Украине) генерала Романа Гаврилова задержала ФСБ. Гаврилов также ранее работал в ФСО, службе безопасности Путина", - пишет Грозев.

По словам одного из его источников, Гаврилов был задержан за "утечку военной информации, повлекшую гибель людей", а два других говорят, что речь идет о "расточении горючего".

Журналист добавляет, что пока сложно предположить, во что выльется эта чистка среди вершин силовиков. Но понятно одно: эта операция провальная.

"Несомненно, что Путин осознает, в каком дерьме находится эта операция... Он меняет лошадей на переправе, а во время войны это недопустимо", - добавил Грозев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».