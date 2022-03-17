В укрытиях Мариуполя выживают 350 тысяч человек 17.03.2022, 19:37

В среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб.

В Мариуполе в убежищах и подвалах прячутся более 350 тысяч горожан, покинуть город удалось около 30 тысячам человек, сообщает Мариупольский горсовет в четверг, 17 марта.

"Ситуация в Мариуполе критическая. Город в блокаде уже 16 суток, более 350 тысяч мариупольцев продолжают укрываться в убежищах и подвалах от непрерывного обстрела со стороны российских оккупационных войск. В среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке, около 80% жилищного фонда города разрушены, из них почти 30% - не подлежит восстановлению.

"Вооруженные силы Украины продолжают героически держать оборону Мариуполя и отражать атаки превосходящего по численности врага. Бои идут уже в окрестностях города. Но украинские защитники самоотверженно борются за каждую улицу", - сказано в сообщении.

Горсовет также сообщает, что за последние двое суток мариупольцы начали выезжать на личном транспорте из города в сторону Бердянска и затем в Запорожье.

"В общей сложности около 6500 легковых машин вырвались из осадного Мариуполя. Часть людей уже добралась до Запорожья, где они получили необходимую первую помощь в центрах поддержки. Всего из Мариуполя уехало на собственном транспорте около 30 тысяч человек", - уточнили местные власти.

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