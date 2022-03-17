Украинские десантники в ходе успешной операции захватили технику оккупанта 4 17.03.2022, 21:12

6,628

Фото трофеев.

Бойцы 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады в очередной раз показали успешный результат и вражеская техника отправлялась под украинское командование.

Об этом защитники Украины сообщили на своей странице в Facebook.

«В ходе очередной удачной операции, десантники захватили вражескую технику, которая уже стала в строй и работает на нашу победу! Верьте в ВСУ!», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».