Тела погибших в Украине белорусских дальнобойщиков доставили в Беларусь 17.03.2022, 23:29

6,376

Белорусов убили российские самолеты, вылетевшие с территории Беларуси.

Удалось перевезти на родину тела двух белорусских дальнобойщиков, которые погибли вследствие авиаудара россиян по украинскому Коростеню 10 марта. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь лукашенковского Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

Два белоруса, 34-летний Иван Рогов и 38-летний Дмитрий Шилец, находились в Украине, когда началась война, и не смогли проехать к границе из-за ведущихся боевых действий. Они были вынуждены остаться в Коростене и жить в своей машине, ожидая, когда появится возможность выехать в Беларусь. В ночь на 10 марта по нефтебазе, где они стояли, был нанесен авиаудар. Их машина сгорела. Иван погиб на месте, Дмитрий получил сильнейшие ожоги 100% тела и на следующий день скончался в больнице

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».