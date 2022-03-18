В Одесской области украинские военные уничтожили российский беспилотник Орлан-10 1 18.03.2022, 0:55

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Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.

Сегодня корабли Российской Федерации, которые сейчас находятся недалеко от одесского побережья, понесли очередные потери. Украинские военные уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат Орлан-10, передает «Новое время».

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, в настоящее время тактика российских кораблей, а именно их перемещение и маневрирование в Черном море, направлена на устрашение и психологическое давление на мирное население. Также российские военные обстрелами пытаются выявить украинскую систему противовоздушной обороны, однако безрезультатно.

«Во время сегодняшнего демонстрационного построения на море, на пока безопасном для них расстоянии, российские корабли понесли потери. Как сообщили в оперативном командовании Юг, во время этой демонстрации бессилия по штурму Одессы враг потерял беспилотный летальный аппарат типа Орлан-10 российского производства», — добавил Братчук.

Орлан-10 — многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Скорость 90−150 км/ч, максимальная высота полета 5 000 метров, продолжительность полета до 16 часов. Разработан российским предприятием.

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