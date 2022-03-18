«Увидел букву Z на танках»: смелый украинец рассказал, как выгнал оккупантов из своего двора

«Увидел букву Z на танках»: смелый украинец рассказал, как выгнал оккупантов из своего двора1
- 18.03.2022, 9:34
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Стали известны детали бесстрашного поступка.
Семья под Николаевом прославилась в сети, выгнав русских оккупантов из своего двора.
Агентству УНИАН стали известны детали этого бесстрашного поступка.
"Ну, я увидел буква Z на танках, потом идет пехота человек 10-15, зашел во двор, вижу по камерам россиян. Ну, мы и вышли с женой их встретить. Русскими матами их встречали. Думали, что они нас испугают своими "Лежать!" и "Руки вверх!"... Потом в воздух начали стрелять, чтобы нас типа испугать... Ну, мы потихоньку их выгнали из нашего двора, и все", - рассказал смелый украинец.