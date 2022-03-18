В Болгарии задержали бывшего премьера Бойко Борисова 1 18.03.2022, 10:20

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Бойко Борисов

Проводится расследование, связанное с злоупотреблениями европейскими финансами.

В Болгарии задержали бывшего премьера и лидера партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисова, сообщает «Болгарское национальное радио».

По данным издания, задержали также экс-министра финансов Владислава Горанова, экс-председателя финансового комитета парламента Менду Стоянову и бывшего руководителя пресс-службы правительства Севдалину Арнаудову. Полиция проводит расследование, связанное с 120 случаями злоупотребления европейскими средствами Европейской прокуратурой в Болгарии, уточняет радио.

Как впоследствии сообщил адвокат Борисова Менко Менков, экс-премьер Болгарии арестован и ближайшие 24 часа проведет в Главной дирекции национальной полиции (ГДНП). «Бойко Борисов выведен под охраной полиции из своего дома и отправлен в ГДНП. Борисов не знает, за что задержан», — сообщил адвокат (цитата по ТАСС).

Бойко Борисов был премьер-министром Болгарии с июля 2009 года по март 2013 года, с ноября 2014 года по январь 2017 года и с мая 2017 года по май 2021 года. Бойко был переизбран на пост председателя ГЕРБ 13 марта, в партии тогда заявили, что будут добиваться досрочных парламентских выборов.

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