В Беларуси резко подорожали стиральные порошки 4 18.03.2022, 12:18

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Рост цен составил до 160%.

Читатели Zerkalo.io присылают фотографии резко подорожавших моющих средств. Так, например, цена французского геля-концентрата для стирки Ariel в некоторых магазинах уже дошла до 109 рублей. И это не единичные случаи. Некоторые марки подросли в цене внушительно, пишет zerkalo.io.

Гель-концентрат для стирки Ariel, о котором писали наши читатели, в каталоге Onliner стоит 70 рублей за бутыль в 2,6 литра. 24 февраля такую же бутыль можно было найти по 26,99 рубля. То есть, за три недели цена подросла на 160%.

Если брать сыпучий порошок этой же марки, то 9-килограммовая упаковка порошка «Ariel. Горный родник» сейчас стоит 79,6 рубля. Три недели назад такую же пачку покупали за 41,9 рубля. Рост без малого 90%.

Моющие средства еще одной популярной марки Persil также выросли в цене. Так, упаковка порошка на 6 килограммов стоит сейчас 50,9 рубля. Хоть еще три недели назад стоила 28,9 рубля. Плюс 76% к цене за это время.

Капсулы для стирки Persil также сильно выросли в цене. С 42,9 рубля до 86,63. За три недели средство подорожало на 101%.

Стиральный порошок Tide российского производства сейчас можно купить по 115,35 рубля за упаковку (три недели назад стоил 81,98). На 41% выше прежней цены.

Капсулы для стирки этой же марки, но французского производства, еще до 13 марта стоили 54,26 рубля за коробку в 35 штук. Сейчас эта же 71,94. Рост — 33%.

Немецкие стиральные порошки также весомо подорожали. Экологичный гель для стирки Synergetic раньше можно было купить за 34,42 рубля за бутыль в пять литров. Сейчас цена выросла до 74,49. Прирост — 116%. А упаковка Losk в 2,7 килограмма стоила 29,7 рубля, а сейчас — 38,11. Плюс 29% за три недели.

Взлетели в цене также российские и белорусские моющие средства. К примеру, российский порошок марки «МИФ» (упаковка в 9 кг) подорожал с 25,9 до 55,74. Ценник подскочил на 115%. А белорусский порошок Washing Tone «Горная свежесть» подорожал с 12,5 до 19,9 рубля. То есть сейчас цена выросла на 59%.

Напомним, доллар накануне войны стоил на уровне 2,6553 рубля. На сегодня Нацбанк установил курс на уровне 3,2976. Прирост за три недели — 24%.

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