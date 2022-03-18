Одна из фабрик Могилева, которая сотрудничала с IKEA, на грани 1 18.03.2022, 13:05

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«ВМГ Индустри» до конца марта будет работать на 2/3 производственных мощностей.

Фабрика по производству древесно-стружечных плит, мебели и деталей из клееной древесины «ВМГ Индустри» до конца марта будет работать на 2/3 производственных мощностей, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Фабрика производила мебель под заказ бренда IKEA, которая заявила о приостановлении импорта и экспорта в России и Беларуси с 4 марта.

С аналогичными трудностями столкнулось могилевское мебельное предприятие «Мебелаин». Сбыт для IKEA остановился полностью, ряд зарубежных поставщиков прекратили поставки сырья, материалов, запчастей и комплектующих. В результате предприятие было вынуждено приостановить работу. В течение периода простоя работники будут получать 2/3 заработка.

Проблемы также, и у подозрительно горевшего вчера «Кроноспана», которое работает в СЭЗ «Могилев».

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