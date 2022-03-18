Матеуш Моравецкий объявил о «дерусификации» польской и европейской экономики 18.03.2022, 13:38

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Матеуш Моравецкий

Правительство Польши разработало программу антипутинского щита.

Правительство Польши объявило программу "дерусификации экономики".

"Мы представляем первую часть антипутинского щита. Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в пятницу, передает onet.pl.

Он пояснил, что "дерусификация экономики", в частности, будет заключаться в отказе от российских энергоносителей. "Отказ от российского газа, российской нефти", - сказал польский премьер.

Накануне представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет закупать российский газ даже по краткосрочным контрактам. Договор, который заканчивается в 2022 году, продлеваться не будет.

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