«Попроси Дмитриевну, чтоб она порчу навела»: напуганные русские солдаты ищут защиты у шаманов и гадалок 24 18.03.2022, 14:04

9,810

Оккупанты теряют рассудок от страха.

СБУ продолжает перехватывать разговоры российских оккупантов, сообщает «Думская».

В одном из них русский солдат жалуется маме, что украинские воины их выбивают со своей земли и просит защиты темных сил.

«Попроси Дмитриевну, чтоб она порчу навела», — просит напуганный оккупант.

«Русские солдаты, ни магические ленточки вам не помогут, ни бубны шаманов, ни куриные лапки, ни куклы вуду. Уносите ноги с нашей земли, пока целы!», — пишет «Думская».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».