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«Попроси Дмитриевну, чтоб она порчу навела»: напуганные русские солдаты ищут защиты у шаманов и гадалок

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  • 18.03.2022, 14:04
  • 9,810
«Попроси Дмитриевну, чтоб она порчу навела»: напуганные русские солдаты ищут защиты у шаманов и гадалок

Оккупанты теряют рассудок от страха.

СБУ продолжает перехватывать разговоры российских оккупантов, сообщает «Думская».

В одном из них русский солдат жалуется маме, что украинские воины их выбивают со своей земли и просит защиты темных сил.

«Попроси Дмитриевну, чтоб она порчу навела», — просит напуганный оккупант.

«Русские солдаты, ни магические ленточки вам не помогут, ни бубны шаманов, ни куриные лапки, ни куклы вуду. Уносите ноги с нашей земли, пока целы!», — пишет «Думская».

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