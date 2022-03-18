«Попроси Дмитриевну, чтоб она порчу навела»: напуганные русские солдаты ищут защиты у шаманов и гадалок

«Попроси Дмитриевну, чтоб она порчу навела»: напуганные русские солдаты ищут защиты у шаманов и гадалок24
- 18.03.2022, 14:04
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Оккупанты теряют рассудок от страха.
СБУ продолжает перехватывать разговоры российских оккупантов, сообщает «Думская».
В одном из них русский солдат жалуется маме, что украинские воины их выбивают со своей земли и просит защиты темных сил.
«Попроси Дмитриевну, чтоб она порчу навела», — просит напуганный оккупант.
«Русские солдаты, ни магические ленточки вам не помогут, ни бубны шаманов, ни куриные лапки, ни куклы вуду. Уносите ноги с нашей земли, пока целы!», — пишет «Думская».