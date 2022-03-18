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Украинские военные в четвертый раз на одном месте разбили понтонную переправу оккупантов

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  • 18.03.2022, 15:28
  • 16,704
Украинские военные в четвертый раз на одном месте разбили понтонную переправу оккупантов

Войска РФ используют странную «тактику».

В четвертый раз 58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского разбила русскую понтонную переправу на одном и том же месте.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"У нас, конечно, не Чернобаевка, но выговцы в своем районе ответственности тоже уже четыре раза расфигачивали российскую понтонную переправу на одном и том же месте. Наша артиллерия с улыбкой утверждает, что не Чернобаевкой единственной - у кацапов, видимо, тактика такая", - отметили защитники.

Воины обещают обязательно сообщить, если будет пятый раз.

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