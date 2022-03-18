Украинцы уничтожили возле Чернигова вражеский комплекс «Торн» и командно-наблюдательный пункт БТГр

Украинцы уничтожили возле Чернигова вражеский комплекс «Торн» и командно-наблюдательный пункт БТГр1
- 18.03.2022, 15:56
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Оба объекта были обнаружены накануне вечером.
Защитники Украины уничтожили вражеский комплекс РЭР "Торн" и командно-наблюдательный пункт БТГр вблизи Чернигова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".
"Вчера вечером, 17 марта, вблизи Чернигова было обнаружено расположение вражеского комплекса РЭР "Торн" и командно-наблюдательного пункта БТГр. А сегодня на рассвете украинские защитники из числа войск оперативного командования "Північ" пожелали оркам "Доброе утро", уничтожив указанные объекты", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки защитниками Чернигова были отражены две попытки продвижения русских военных.