Украинцы уничтожили возле Чернигова вражеский комплекс «Торн» и командно-наблюдательный пункт БТГр 1 18.03.2022, 15:56

6,978

Оба объекта были обнаружены накануне вечером.

Защитники Украины уничтожили вражеский комплекс РЭР "Торн" и командно-наблюдательный пункт БТГр вблизи Чернигова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".

"Вчера вечером, 17 марта, вблизи Чернигова было обнаружено расположение вражеского комплекса РЭР "Торн" и командно-наблюдательного пункта БТГр. А сегодня на рассвете украинские защитники из числа войск оперативного командования "Північ" пожелали оркам "Доброе утро", уничтожив указанные объекты", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки защитниками Чернигова были отражены две попытки продвижения русских военных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».