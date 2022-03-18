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Украинцы уничтожили возле Чернигова вражеский комплекс «Торн» и командно-наблюдательный пункт БТГр

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  • 18.03.2022, 15:56
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Украинцы уничтожили возле Чернигова вражеский комплекс «Торн» и командно-наблюдательный пункт БТГр

Оба объекта были обнаружены накануне вечером.

Защитники Украины уничтожили вражеский комплекс РЭР "Торн" и командно-наблюдательный пункт БТГр вблизи Чернигова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".

"Вчера вечером, 17 марта, вблизи Чернигова было обнаружено расположение вражеского комплекса РЭР "Торн" и командно-наблюдательного пункта БТГр. А сегодня на рассвете украинские защитники из числа войск оперативного командования "Північ" пожелали оркам "Доброе утро", уничтожив указанные объекты", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки защитниками Чернигова были отражены две попытки продвижения русских военных.

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