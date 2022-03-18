Украинские десантники уничтожили вражескую технику вместе с личным составом 12 18.03.2022, 17:00

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Сичеславская бригада разбила колонну оккупантов.

Украинские военные продолжают уничтожать врагов. Иногда от их техники остается металлолом, а от самих оккупантов только пепел.

Так случилось и с врагами, которых уничтожили бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Украинские защитники опубликовали фотографии оставшегося от врага.

"Вражеская техника уничтожена вместе с личным составом! Десант работает! Смерть врагам!", – подписали фотографии украинские военные.

По предварительным данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 18 марта украинскими военными были уничтожены около 14200 оккупантов, 450 танков и 1448 боевых бронированных машин. Это ориентировочные данные. Ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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