Три страны ЕАЭС отказались принимать российские рубли при зачислении пошлин 5 18.03.2022, 18:16

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Таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться в долларах США.

По итогам переговоров в Казахстан, Армению и Кыргызстан собираемые в рамках Евразийского экономического союза импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться, как и ранее, – в долларах США. На таком варианте настоял Казахстан, сообщает пресс-служба правительства этой страны.

В правительстве Казахстана напомнили, что договором о ЕАЭС предусмотрены обязательства государств-членов по сбору и взаимному перечислению импортных таможенных пошлин в бюджеты друг друга. Этот механизм выглядит так:

сбор сумм импортных пошлин в национальных валютах с поступающих из третьих стран товаров;

расщепление поступивших сумм импортных пошлин в соответствии с установленными коэффициентами, ее конвертация в доллары США и последующее направление их в государства-члены ЕАЭС.

Из-за наложенных на Россию за агрессию в отношении Украины санкций остальные члены ЕАЭС не могут перечислить в Россию и Беларусь пошлины в долларах. Поэтому было принято решение перечислять РФ и Беларуси необходимую сумму в российских рублях по курсу национальных банков-отправителей. Казахстан, Армения и Кыргызстан продолжат получать перечисления в долларах.

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