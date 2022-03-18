«Нас меньше сотни осталось, а было 640»: оккупант рассказал о потерях РФ в Украине 1 18.03.2022, 20:38

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Перехват разговора.

Российские оккупанты несут тяжелые потери в Украине. Некоторые подразделения почти полностью ликвидированы.

Об этом рассказал один из оккупантов в телефонном разговоре, который удалось перехватить, передает unian.net.

Собеседник: А у вас так много народу, да?

Оккупант: Ну, у нас половина полка осталась, вообще не много.

Собеседник: А остальные где?

Оккупант: А остальные, кто половина "смылся", срочников вывезли, остальные ранены. Ну, сколько - нас тут меньше ста осталось, наверное.

Собеседник: А было?

Оккупант: Полный БТГр 640 человек, вот считай.

Собеседник: Считаю, считаю.

Оккупант также отметил, что его подразделение понесло потери в первый же день. Безопаснее всего сейчас в БТРе.

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