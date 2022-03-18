«Нас меньше сотни осталось, а было 640»: оккупант рассказал о потерях РФ в Украине

«Нас меньше сотни осталось, а было 640»: оккупант рассказал о потерях РФ в Украине1
- 18.03.2022, 20:38
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Перехват разговора.
Российские оккупанты несут тяжелые потери в Украине. Некоторые подразделения почти полностью ликвидированы.
Об этом рассказал один из оккупантов в телефонном разговоре, который удалось перехватить, передает unian.net.
Собеседник: А у вас так много народу, да?
Оккупант: Ну, у нас половина полка осталась, вообще не много.
Собеседник: А остальные где?
Оккупант: А остальные, кто половина "смылся", срочников вывезли, остальные ранены. Ну, сколько - нас тут меньше ста осталось, наверное.
Собеседник: А было?
Оккупант: Полный БТГр 640 человек, вот считай.
Собеседник: Считаю, считаю.
Оккупант также отметил, что его подразделение понесло потери в первый же день. Безопаснее всего сейчас в БТРе.