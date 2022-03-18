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На Припяти в Гомельской области строят переправу для танков

  • 18.03.2022, 22:19
  • 1,746
На Припяти в Гомельской области строят переправу для танков

В Петриковском районе также разгружают российскую бронетехнику.

На железнодорожной станции Муляровка, что в Петриковском районе Гомельской области, разгружают российскую бронетехнику: танки, БТРы, САУ (самоходные артиллерийские установки), сообщает «Радые Свабода».

17 и 18 марта местные жители видели, что техника ехала через Петриков. С железной дороги до города танки и другое оружие подвозят специальные грузовики с платформами, которые ездят в сопровождении милицейских машин с мигалками и сиренами.

В Петрикове через Припять строят понтонную переправу, через которую можно будет попасть в Лельчицкий район, граничащий с Украиной.

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