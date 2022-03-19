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Оккупанты в шестой раз попытались войти в Чернобаевку и снова были разгромлены

  • 19.03.2022, 8:04
  • 7,574
Оккупанты в шестой раз попытались войти в Чернобаевку и снова были разгромлены

Россияне запомнят этот топоним надолго.

Вооруженные силы Украины в шестой раз уничтожили позиции российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил на своей странице в Facebook.

"Только не смейтесь. Но мы снова влупили их только что в Чернобаевке. В шестой раз", – сказано в сообщении.

Напомним, первый раз на этом же аэродроме позиции россиян были разгромлены еще 27 февраля. После удара украинских "Байрактаров" россияне разместили на том же месте новые вертолеты.

7 марта там же украинцы уничтожили около 30 вертолетов.

16 марта стало известно об уничтожении еще семи боевых вертолетов российской армии. Да, все там же, в Чернобаевке.

Пятый раз, 18 марта украинские военные уничтожили в Чернобаевке командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа РФ вместе с командующим армии, а также уничтожены и повреждены самолеты и вертолеты.

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