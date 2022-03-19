Официально: ВСУ ликвидировали российского генерал-лейтенанта
- 19.03.2022, 8:18
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Уничтожение командующего 8-й армией РФ подтвердили в Генштабе Украины.
В минувшие сутки военные Вооруженных сил Украины уничтожили российского генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает pravda.com.ua.
«В результате нанесения огневого поражения по противнику уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева», — говорится в сообщении.
Вчера эта информация появилась в СМИ в качестве «неподтвержденной».