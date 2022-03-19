«Байрактар» за секунды уничтожил еще одну колонну техники врага 19.03.2022, 8:36

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Турецкие беспилотники на службе ВСУ работают феноменально.

Российские оккупанты продолжают нести потери техники и личного состава после столкновения с Вооруженными Силами Украины. Многие удары украинские военные наносят врагу с помощью беспилотника Bayraktar.

Эти беспилотники уничтожили большое количество вражеской техники, а динамичные видео обстрелов быстро набирают популярность в соцсетях.

Одним из таких поделилось оперативное командование "Юг" – оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое локализуется на юге и отвечает за Винницкую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую и Херсонские области.

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