«Байрактар» за секунды уничтожил еще одну колонну техники врага
- 19.03.2022, 8:36
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Турецкие беспилотники на службе ВСУ работают феноменально.
Российские оккупанты продолжают нести потери техники и личного состава после столкновения с Вооруженными Силами Украины. Многие удары украинские военные наносят врагу с помощью беспилотника Bayraktar.
Эти беспилотники уничтожили большое количество вражеской техники, а динамичные видео обстрелов быстро набирают популярность в соцсетях.
Одним из таких поделилось оперативное командование "Юг" – оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое локализуется на юге и отвечает за Винницкую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую и Херсонские области.