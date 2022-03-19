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Оккупантов отогнали подальше от столицы: как идет оборона Киева

  • 19.03.2022, 8:45
Оккупантов отогнали подальше от столицы: как идет оборона Киева

Российские военные даже не совершают наступательные действия.

Ситуация в Киеве стабильная. ВСУ не наблюдают ни обстрелов, ни наступательных действий противника, сообщает 24tv.ua.

«Наши военные в хорошем настроении. Они с юмором показывают кассетные ракеты, которыми российские военные лишь недавно их обстреливали. Противник пытался прорваться через наши рубежи охраны на северном направлении столицы, но это ему не удалось. Ведь наши бойцы захватили вражескую технику и снаряды.

Приехали своим танчиком туда. Сделали тросы, поработали, оттащили. Механик сказал, что сейчас его заберет и как погнал», – рассказал воин "Грифон".

ВСУ удалось отвести рашистов на расстояние, которое недостижимо для ведения обстрелов города.

В то же время командующий обороны Киева генерал-полковник Александр Сырский отметил, что оборона происходит по четкому плану.

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