Смертельный приговор российской авиации: появилось видео со сбитыми вражескими самолетами 11 19.03.2022, 11:41

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ВСУ уничтожают противника, сбрасывающего бомбы на мирное население.

Несмотря на браваду российской армии и присвоенный себе номер два в мире, украинские военные успешно борются с захватчиками. Особенно важным является уничтожение вражеской авиации, которая разрушает украинские города.

Об этом в телеграм-канале пишет нардеп Украины Алексей Гончаренко.

Только за предыдущие сутки украинская ПВО уничтожила 12 вражеских воздушных объектов. Речь идет о 2 самолетах и 3 вертолетах.

Также украинские военные ликвидировали 3 российских беспилотника и 4 крылатые ракеты. В интернете появилось видео, демонстрирующее пример, как именно работают наши защитники.

Отметим, что ранее в командовании Воздушных Сил Украины сообщили, что пилотов в Украине хватает, но для них нужно больше самолетов. Именно поэтому Киев просит западных партнеров обеспечить нас авиацией.

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