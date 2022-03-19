В Мариуполе идут бои за «Азовсталь» 3 19.03.2022, 9:26

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Российские войска продолжают совершать преступления против населения города.

Российские оккупанты пытаются захватить металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает УНИАН.

По его словам, террористы фактически уничтожили металлургический завод.

"Ситуация в Мариуполе катастрофическая, сейчас идут бои за Азовсталь. По тем данным, которые есть, мы можем сказать, что потеряли этот экономический гигант, один из крупнейших заводов Европы фактически уничтожается", - ответил Денисенко.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру Мариуполя, убивая мирных жителей, из-за провала в наступательной операции.

16 марта рашисти сбросили бомбу на драмтеатр города, где скрывались сотни женщин с детьми.

По данным ООН, в результате российской агрессии в Мариуполе насчитали 2350 погибших. Хотя истинное количество жертв, считают в ООН, может быть вдвое выше.

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