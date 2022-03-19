Ликвидирован командир-садист войск РФ, убивавший мирных жителей 19.03.2022, 10:14

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Вместе с извергом бойцы ВСУ уничтожили большую группу его сослуживцев.

Украинская армия сумела уничтожить вражеского командира и садиста Михаила Романова, который насиловал женщин и убивал их на глазах у детей. Также уже ставший грузом 200 изверг поощрял убийства гражданских среди своих подчиненных. Об этом в Instagram сообщил украинский актер и телеведущий Андрей Джеджула, передает zn.ua.

Кроме того, документальное подтверждение, что нелюдь убит показал редактор портала «Rusjev» Виталий Рождаев. Фотографию с трупом бывшего командира оккупантов отправили его жене Альбине. Украинские воины также добавили, что вместе с командиром на тот свет отправили много его извергов сослуживцев.

Ликвидированный командир бесчинствовал на территории Киевской области. По рассказам очевидцев, военный преступник насиловал украинских женщин и убивал мирных жителей. По его приказу оккупанты врывались в дома местных жителей и грабили их.

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