Израильский офицер: Армия РФ отвратительно воюет 13 19.03.2022, 10:38

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За три недели они даже не смогли полноценно развернуть боевые порядки.

Офицер армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в интервью Радио НВ рассказал, почему Россия воюет ужасно, а украинские защитники действуют максимально грамотно; как создавался миф о «величии российской армии» и когда Украина попадет в НАТО.

— Вы принимали участие в военных конфликтах. Как можете оценить ход войны России против Украины?

— Российская армия отвратительно воюет, ужасно просто. Я понимаю, что это может звучать, как обесценивание заслуг и храбрости украинских защитников. Они, несомненно, герои. Но сложно не обратить внимание на то, как воюет российская армия. Невозможно придумать и попытаться приписать им какие-то успехи, которых нет.

Создается впечатление, что никто там не планировал воевать. По-прежнему, уже три недели прошло, не пытаются разворачивать боевые порядки. Мы видим, как война происходит на трассах. А на трассах никто не воюет — это азбука военного искусства. Они не работают над своими ошибками.

Помимо этого, у них отвратительная логистика. Многие аналитики Запада делали вывод еще до 24 [февраля], что большого вторжения не будет в силу того, что логистика РФ привязана только к ж/д сообщениям, она не способна на сотни километров работать, именно поэтому они не пойдут на такую авантюру. Несмотря на это, они пошли.

Украина действует максимально грамотно, насколько возможно в такой ситуации.

Во-первых, сохранила большинство своей авиации. Еще 23 [февраля] она перебросила большую часть своей авиации на запад Украины и максимально рассосредоточила [силы]. Это было сделано максимально грамотно. А где находится эта авиация, как она сосредоточена, естественно, никто не знает и никто об этом не скажет. И это самое главное. Разведка России работает ужасно.

Нет смысла бодаться лоб в лоб, пытаться против сотни российских танков выставить сотню украинских: в силу того, что россиян больше, у них больше авиации, ракет, то победят они, скорее всего, в таком случае. Поэтому командование впустило внутрь силы, они растянулись на огромных магистралях, и украинские силы начали громить тылы, логистику, дороги, по которым они растянулись, и с большим успехом.

Только официально задокументированы потери больше 1500 единиц техники россиянами. Мы понимаем, что настоящая цифра намного больше — две, три, четыре тысячи. Это огромные потери.

И если потери в простой технике, например, танки Т-72 советских образцов они могут расконсервировать и бросить [в бой], то сложной техники (ПВО, ЗРК, логистическая техника) у них мало. Нужно понимать, когда техника уничтожается, то уничтожается и персонал — люди убегают, дезертируют, их захватывают, они погибают или выбывают ранеными. Мы должны понимать, что это их специалисты. Если мы где-то уничтожили обычный БМП — погибли простые пехотинцы. Но если мы уничтожаем систему ПВО или инженерные системы, то выбывают инженеры, операторы ПВО.

Если только подтверждено, [что уничтожено] 1500 единиц техники, то смотрим: танк — это три члена экипажа, какая-то машина — это два, три, пять членов экипажа. Мы просто умножаем и видим, что потери россиян действительно [составляют] многие тысячи. Я уверен, что цифры, которые озвучивает генштаб Украины и американцы, действительны — потери россиян выше 10 тысяч. Допускаю цифру в 13−14 тысяч и то, что настоящие потери могут быть еще больше.

— Откуда взялся миф о «великой российской армии»?

— Миф такой был. Все военные кампании, которые начинала Россия, так или иначе, пусть с большими потерями, но она их заканчивала. Это чеченские кампании, агрессия в Грузии, в Сирии. Нельзя сказать, что все гладко там происходило в России, но боевые действия — это когда мы выполняем поставленные цели. Россия смогла добиться целей, которые были поставлены, например, в Сирии.

Когда мы говорим о неудаче России в Украине, речь идет не о количестве потерь. Мы говорим о том, что не выполнены фактически никакие цели на стратегическом уровне. А сейчас — даже на оперативном. Есть кошмарная, страшная ситуация в Мариуполе, там гуманитарная катастрофа и город блокирован. В зоне Операции объединенных сил тоже очень тяжело. Я не преуменьшаю героизм и тяготы, которые сейчас на плечах у украинских защитников.

Разведка Британии уже заявила, что уже целую неделю и них нет никаких успехов и продвижений. Почему важно обращать внимание на то, что говорит разведка Англии или США? Почему мы должны доверять этим цифрам? По одной простой причине: эти структуры, в отличие от РФ, очень дорожат своей репутацией, им ни в коем случае нельзя приукрасить или дать ложную информацию.

Россия очень сильно кичилась своей мощью. Конечно, что все это делили на два. Но даже когда делили на два, понимали, что не бывает дыма без огня. РФ делала заявления о маневрах, больших учениях, поставках, перевооружении, новых самолетах. Понятно, что пусть коррупция и делим на два, но что-то происходит. Как оказалось, очень переоценили. Я не считаю это проблемой: лучше переоценить, чем недооценить.

— Чего не хватает Украине для вступления в НАТО?

— Интересный вопрос, но, на данном этапе, он нерелевантный, потому что идет полномасштабная война и НАТО боится прямого столкновения с Россией, что может привести к ядерному конфликту. Уровень рисков очень хорошо оценивается. Это во-первых.

Во-вторых, внимательные наблюдатели за войной обратили внимание, что призывы и поставки серьезного вооружения в большом количестве началось примерно на третий день полномасштабной войны. НАТО, Запад, США наблюдали, как поведет себя Украина: будет ли это афганский сценарий и все посыпется, Зеленский убежит и так далее, или Украина будет стойко сражаться и даст по зубам российским войскам. Случилось второе.

Если мы посмотрим на историю ХХ века, США помогает всегда только тем, кто сражается, борется. Прагматичный подход: зачем вкладываться в лузеров. Именно поэтому Афганистан был так быстро брошен, когда там все начало рассыпаться.

Поэтому очень важно Украине выстоять. Я уверен, что она несомненно выстоит, победа будет за ВСУ — у меня нет ни капли сомнения. После победы и того, что Россия будет отброшена, будет подписан договор и РФ выведет свои войска из Украины, я уверен, что риторика [НАТО] поменяется. Сейчас говорят о гарантиях, о внеблоковом статусе — это все дипломатический дым. Я не исключаю варианта, что после горячей фазы полномасштабной войны (Россия долго ее вытянуть не сможет: экономика не может вытянуть и резервов у нее нет), мы можем увидеть новые политические и дипломатические процессы, в том числе в вопросе членства Украины в НАТО.

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