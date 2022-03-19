Украинские военные уничтожили вражеские батареи «Ураган» и «МСТА-С» в Черниговской области
- 19.03.2022, 11:35
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Они обстреливали мирных жителей в городах.
Защитники Украины уничтожили 2 батареи вражеской техники в Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".
"Сегодня 2 батареи вражеской артиллерии последовали за российским кораблем. Так, наши защитники нанесли огневое поражение батареи РСЗО "Ураган" и батареи самоходных артиллерийских установок 2С19 "МСТА-С"", - говорится в сообщении.
В пресс-центре ОК обещают позже предоставить фотоподтверждение уничтожения вражеской техники.